2021 Alfa Romeo Giulia
TI SPORT|NAV|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|PANO ROOF|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 62,060 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD NERO EDITION HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S.S. Auto Group
905-338-7707