EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD NERO EDITION HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

2021 Alfa Romeo Giulia

62,060 KM

Details Description Features

$30,888

+ taxes & licensing
2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|NAV|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|PANO ROOF|

2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|NAV|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|PANO ROOF|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$30,888

+ taxes & licensing

Used
62,060KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 62,060 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD NERO EDITION HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels

Seating

Heated Seats
Leather Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Bluetooth
Automatic Headlights
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Pre-Collision System

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$30,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2021 Alfa Romeo Giulia