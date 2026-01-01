Menu
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, SPORT SUSPENSION, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE. 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2021 Alfa Romeo Giulia

88,114 KM

$27,995

+ taxes & licensing
2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|RED INT|NAV|BSM|LKA|FCW|ACC|HK SOUND|PANO

2021 Alfa Romeo Giulia

TI SPORT|RED INT|NAV|BSM|LKA|FCW|ACC|HK SOUND|PANO

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$27,995

+ taxes & licensing

88,114KM
VIN ZARFANBN2M7648438

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2200-032
  • Mileage 88,114 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

2021 ALFA ROMEO GIULIA TI SPORT Q4 AWD HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 280HP AND 306LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT MONITORING, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING, SPORT SUSPENSION, FORWARD COLLISION WARNING, DRIVER ATTENTION ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HARMON KARDON SOUND SYSTEM, ALFA DRIVE MODE EXPLORER (ECO, NATURAL, DYNAMIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, TI SPORT PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Adaptive Smart Cruise Control

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Pre-Collision System

