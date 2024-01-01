$32,487+ tax & licensing
2021 Audi Q3
TECHNIK S-LINE|NAV|360CAM|BSM|B&O|PANO|LANE DEP|
2021 Audi Q3
TECHNIK S-LINE|NAV|360CAM|BSM|B&O|PANO|LANE DEP|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$32,487
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 82,083 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2021 AUDI Q3 TECHNIK 45 S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 228HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA (MULTI ANGLE), 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, AUDI PRE SENSE, TRAFFIC LIGHT ASSIST, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, MULTI-COLOR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, HEATED STEERING, WIRELESS CHARGING PAD, PANORAMIC SUNROOF, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, FULL DIGITAL DASH, AUDI DRIVE SELECT (OFFROAD, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, TECHNIK S-LINE PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
647-886-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing
647-886-8182