$27,485+ tax & licensing
2021 Audi Q5
CARPALY|BACKUP| BSM|LANE DEP|DRIVE SELECT|
2021 Audi Q5
CARPALY|BACKUP| BSM|LANE DEP|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$27,485
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 122,835 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2021 AUDI Q5 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED MILD HYBRID 4 CYLINDER PRODUCING OVER 261HP AND 273LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH CARPLAY, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE DEPARTURE ASSIST, AUDI PRE SENSE, EFFICIENCY ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SEATS, POWER TRUNK, PREMIUM SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, OFFROAD, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $899, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $899 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Warranty
Comfort
Convenience
Security
Additional Features
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