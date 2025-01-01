Menu
2021 BMW M235I XDRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 301HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, FULL DIGITAL DASH, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, BLUE M SPORT BRAKES, M SPORT BUCKET SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES ( COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), AUTO LIGHTS, DUAL PANE SUNROOF, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

2021 BMW 2-Series

94,956 KM

$34,888

+ taxes & licensing
2021 BMW 2-Series

M235i|XDRIVE|NAV|BACKUP|FCW|LKA|BSM|

13117946

2021 BMW 2-Series

M235i|XDRIVE|NAV|BACKUP|FCW|LKA|BSM|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$34,888

+ taxes & licensing

Used
94,956KM
Excellent Condition
VIN WBA13AL09M7G37804

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 94,956 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2021 BMW M235I XDRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 301HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, FULL DIGITAL DASH, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, BLUE M SPORT BRAKES, M SPORT BUCKET SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES ( COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), AUTO LIGHTS, DUAL PANE SUNROOF, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Auto Hold Brake

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Panoramic Roof

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$34,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2021 BMW 2-Series