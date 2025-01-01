$34,888+ taxes & licensing
2021 BMW 2-Series
M235i|XDRIVE|NAV|BACKUP|FCW|LKA|BSM|
2021 BMW 2-Series
M235i|XDRIVE|NAV|BACKUP|FCW|LKA|BSM|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$34,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 94,956 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2021 BMW M235I XDRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 301HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, FULL DIGITAL DASH, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, HEATED SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, BLUE M SPORT BRAKES, M SPORT BUCKET SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES ( COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), AUTO LIGHTS, DUAL PANE SUNROOF, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Power Options
Exterior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707