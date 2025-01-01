$32,788+ taxes & licensing
2021 BMW 330i
M SPORT|NAV|360CAM|BSM|FCW|LKA|AMBIENT LIGHTING|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$32,788
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 96,476 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2021 BMW 330I XDRIVE M PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360/3D CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT IGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT RED BRAKE, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Vehicle Features
