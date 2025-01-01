Menu
2021 BMW 330I XDRIVE M PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360/3D CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT IGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT RED BRAKE, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2021 BMW 330i

96,476 KM

$32,788

+ taxes & licensing
2021 BMW 330i

M SPORT|NAV|360CAM|BSM|FCW|LKA|AMBIENT LIGHTING|

13126619

2021 BMW 330i

M SPORT|NAV|360CAM|BSM|FCW|LKA|AMBIENT LIGHTING|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$32,788

+ taxes & licensing

Used
96,476KM
Excellent Condition
VIN 3MW5R7J0XM8C01688

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,476 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2021 BMW 330I XDRIVE M PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, 360/3D CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT IGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT RED BRAKE, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Wireless Charger

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$32,788

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2021 BMW 330i