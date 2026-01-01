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2021 BMW 330i

130,622 KM

Details Description Features

$25,488

+ taxes & licensing
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2021 BMW 330i

M SPORT|NAV|BACKUP|HK SOUND|SUNROOF|

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14280353

2021 BMW 330i

M SPORT|NAV|BACKUP|HK SOUND|SUNROOF|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

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130,622KM
Excellent Condition
VIN 3MW5R7J03M8B84149

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 130,622 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2021 BMW 330I XDRIVE M SPORT PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, HEATED SEATS, HEADS UP DISPLAY, HEATED STEERING, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, REAR UTOATIC SUNSHADE, REAR HEATED SEATS,  BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AND MUCH MORE. 

 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

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TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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