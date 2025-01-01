2021 BMW X5

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AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2021 BMW X5

90,528 KM

Details Description Features

$51,887

+ tax & licensing
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2021 BMW X5

M SPORT|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUSP|CRYSTAL SHFT|HK|

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2021 BMW X5

M SPORT|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUSP|CRYSTAL SHFT|HK|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Used
90,528KM
Excellent Condition
VIN 5UXCR6C00M9G57949

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,528 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.  ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2021 BMW X5 XDRIVE40I M SPORT HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED I6 PRODUCING OVER 335HP AND 331LB/FT OF TORQUE.  RARE DRAVIT GREY EXTERIOR ON IVORY WHITE INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, AUTO PDC PARKING, BACKUP ASSISTANT/SELF PARK, FRONTAL COLLISION WARNING, PEDESTRIAN WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, HEADSUP DISPLAY, PANORAMIC ROOF, SOFT CLOSING DOORS, FULL DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING & ARMREST, HEATED & COOLED CUPHOLDERS, CRYSTAL SHIFTER, WIRELESS CHARGING PAD, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, AIR SUSPENSION, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 22 INCH M SPORT GLOSS BLACK WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, M SPORT PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK & LIFTGATE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

M SPORT PACKAGE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Wireless Charger

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

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