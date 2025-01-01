$51,887+ tax & licensing
2021 BMW X5
M SPORT|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUSP|CRYSTAL SHFT|HK|
2021 BMW X5
M SPORT|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUSP|CRYSTAL SHFT|HK|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$51,887
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,528 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2021 BMW X5 XDRIVE40I M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED I6 PRODUCING OVER 335HP AND 331LB/FT OF TORQUE. RARE DRAVIT GREY EXTERIOR ON IVORY WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, AUTO PDC PARKING, BACKUP ASSISTANT/SELF PARK, FRONTAL COLLISION WARNING, PEDESTRIAN WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, HEADSUP DISPLAY, PANORAMIC ROOF, SOFT CLOSING DOORS, FULL DIGITAL DASH, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING & ARMREST, HEATED & COOLED CUPHOLDERS, CRYSTAL SHIFTER, WIRELESS CHARGING PAD, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, AIR SUSPENSION, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 22 INCH M SPORT GLOSS BLACK WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, M SPORT PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK & LIFTGATE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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