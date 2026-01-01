$42,995+ taxes & licensing
2021 Land Rover Range Rover Sport
HSE Silver
2021 Land Rover Range Rover Sport
HSE Silver
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
$42,995
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 112,000 KM
Vehicle Description
#SPECIAL ORDER 7 SEATER
#SAFTY CERTIFIED #FINANCING AVAILABLE #NO ACCIDENTS
2021 RANGE ROVER SPORT HSE SILVER EDITION. YOU MUST SEE IN PERSON .
THIS RANGE ROVER IS IN IMMACULATE CONDITION INSIDE OUT, RUNS & DRIVES LIKE NEW. AND HAS BEEN VERY WELL KEPT.
#NEW TIRES
FEATURES & HIGHLIGHTS
-BACKUP CAMERA
-360 PARKING SENSORS
-APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO
-NAVIGATION
-LANE KEEPING ASSIST
-BLIND SPOT MONITORING
-PANORAMIC SUNROOF
-POWER TAILGATE
-COOLING FRONT SEATS
-HEATED FRONT AND REAR SEATS
-HEATED STEERING WHEEL
-MERIDIAN SOUND SYSTEM
-MEMORY POWER FRONT SEATS
-ADAPTIVE CRUISE CONTROL
-21” GLOSS BLACK ALLOY WHEELS
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE
📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON
📞 (416) 527‑0101
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Suspension
Windows
Comfort
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Terminal Motors
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416-527-XXXX(click to show)
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416-527-0101