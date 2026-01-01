Menu
Account
Sign In
<html> <p>#SPECIAL ORDER 7 SEATER </p> <p>#SAFTY CERTIFIED #FINANCING AVAILABLE #NO ACCIDENTS </p> <br> <br> <p>2021 RANGE ROVER SPORT HSE SILVER EDITION. YOU MUST SEE IN PERSON . </p> <br> <br> <p>THIS RANGE ROVER IS IN IMMACULATE CONDITION INSIDE OUT, RUNS & DRIVES LIKE NEW. AND HAS BEEN VERY WELL KEPT.  </p> <p>#NEW TIRES </p> <br> <br> <p>FEATURES & HIGHLIGHTS </p> <p>-BACKUP CAMERA </p> <p>-360 PARKING SENSORS </p> <p>-APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO </p> <p>-NAVIGATION </p> <p>-LANE KEEPING ASSIST </p> <p>-BLIND SPOT MONITORING </p> <p>-PANORAMIC SUNROOF </p> <p>-POWER TAILGATE </p> <p>-COOLING FRONT SEATS </p> <p>-HEATED FRONT AND REAR SEATS </p> <p>-HEATED STEERING WHEEL </p> <p>-MERIDIAN SOUND SYSTEM </p> <p>-MEMORY POWER FRONT SEATS </p> <p>-ADAPTIVE CRUISE CONTROL </p> <p>-21” GLOSS BLACK ALLOY WHEELS </p> <br> <br> <p>BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!</p> <br> <br> <p>FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE</p> <br> <br> <p>📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.</p> <br> <br> <p>📍 TERMINAL MOTORS</p> <p>📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON</p> <p>📞 (416) 527‑0101</p> </html>

2021 Land Rover Range Rover Sport

112,000 KM

Details Description Features

$42,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Land Rover Range Rover Sport

HSE Silver

Watch This Vehicle
14341518

2021 Land Rover Range Rover Sport

HSE Silver

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

  1. 1782426465406
  2. 1782426465924
  3. 1782426466384
  4. 1782426466827
  5. 1782426467259
  6. 1782426467697
  7. 1782426468146
  8. 1782426468567
  9. 1782426469004
  10. 1782426469446
  11. 1782426469950
  12. 1782426470387
  13. 1782426470841
  14. 1782426471263
  15. 1782426471726
  16. 1782426472256
  17. 1782426472719
  18. 1782426473181
  19. 1782426473644
  20. 1782426474118
  21. 1782426474557
  22. 1782426475016
  23. 1782426475447
  24. 1782426475864
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$42,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
112,000KM
Excellent Condition
VIN SALWR2SU4MA762431

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 112,000 KM

Vehicle Description


#SPECIAL ORDER 7 SEATER 


#SAFTY CERTIFIED #FINANCING AVAILABLE #NO ACCIDENTS 






2021 RANGE ROVER SPORT HSE SILVER EDITION. YOU MUST SEE IN PERSON . 






THIS RANGE ROVER IS IN IMMACULATE CONDITION INSIDE OUT, RUNS & DRIVES LIKE NEW. AND HAS BEEN VERY WELL KEPT.  


#NEW TIRES 






FEATURES & HIGHLIGHTS 


-BACKUP CAMERA 


-360 PARKING SENSORS 


-APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO 


-NAVIGATION 


-LANE KEEPING ASSIST 


-BLIND SPOT MONITORING 


-PANORAMIC SUNROOF 


-POWER TAILGATE 


-COOLING FRONT SEATS 


-HEATED FRONT AND REAR SEATS 


-HEATED STEERING WHEEL 


-MERIDIAN SOUND SYSTEM 


-MEMORY POWER FRONT SEATS 


-ADAPTIVE CRUISE CONTROL 


-21” GLOSS BLACK ALLOY WHEELS 






BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!






FREE CARFAX REPORT AVAILABLE WITH EVERY VEHICLE






📞 Contact us today to book your appointment for viewing & test drive.






📍 TERMINAL MOTORS


📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON


📞 (416) 527‑0101


Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Suspension

Air Suspension

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Turbo/Supercharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Terminal Motors

Used 2021 Land Rover Range Rover Sport HSE Silver for sale in Oakville, ON
2021 Land Rover Range Rover Sport HSE Silver 112,000 KM $42,995 + tax & lic
Used 2016 Ford Escape SE for sale in Oakville, ON
2016 Ford Escape SE 68,000 KM $13,995 + tax & lic
Used 2020 Jeep Compass Trailhawk for sale in Oakville, ON
2020 Jeep Compass Trailhawk 63,000 KM $20,995 + tax & lic

Email Terminal Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

Quick Links
Directions Website Inventory
$42,995

+ taxes & licensing>

Terminal Motors

416-527-0101

2021 Land Rover Range Rover Sport