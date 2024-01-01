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2021 Mercedes-Benz S500 4MATIC
|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|BSM|
2021 Mercedes-Benz S500 4MATIC
|NAV|360CAM|BSM|PANO|BURMESTER|LKA|BSM|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$96,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 59,892 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. BALANCE OF FACTORY WARRANTY AVAILABLE.
THIS BEAUTIFUL 2021 MERCEDES S 500 4MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED MILD HYBRID V6 PRODUCING OVER 429HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE LANE KEEP ASSIST, ACTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, TRAFFIC ASSIST, TRAFFIC LIGHT VIEW, MASSAGE SEATS, SOFT CLOSING DOORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS FRONT & REAR, HEATED STEERING, HEATED ARMREST, SEAT KINETICS, PANORAMIC ROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, WIRELESS CHARGING PAD, BURMESTER SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AMG PACKAGE, AUTO LED LASER HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
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647-886-XXXX(click to show)
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