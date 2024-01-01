$46,888+ tax & licensing
2022 Audi Audie_tron
E-TRON SPORTBACK |S-LINE|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUS|
2022 Audi Audie_tron
E-TRON SPORTBACK |S-LINE|NAV|360|BSM|PANO|AIR SUS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$46,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Electric
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 200-248
- Mileage 99,854 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2022 AUDI E-TRON SPORTBACK S-LINE HAS LANDED. FULL ELECTRIC MOTOR PRODUCING OVER 402HP AND 490LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, DISTANCE WARNING, AUDI PRE SENSE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, INTERSECTION ASSIST, EMERGENCEY ASSIST, EXIT WARNING, TRAFFIC LIGHT INFO, FULL DIGITAL DASH, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS, POWER LEATHER SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, WIRELESS APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), AIR SUSPENSION, PREMIUM 22 INCH S-LINE WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNCERTIFIED. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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