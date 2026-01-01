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2022 Audi S3

89,919 KM

Details Description Features

$33,995

+ taxes & licensing
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2022 Audi S3

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14114701

2022 Audi S3

NAV|BACKUP|CARPLAY|SUNROOF|BSM|LDW|FCW|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

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89,919KM
Excellent Condition
VIN WAUH3CGY9NA087743

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 89,919 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2022 AUDI S3 HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, LANE DEPARTURE WARNING, DISTANCE WARNING, TRAFFIC LIGHT ASSIST, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

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(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Automatic Parking
Pre-Collision System

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