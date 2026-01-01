$33,995+ taxes & licensing
2022 Audi S3
NAV|BACKUP|CARPLAY|SUNROOF|BSM|LDW|FCW|
2022 Audi S3
NAV|BACKUP|CARPLAY|SUNROOF|BSM|LDW|FCW|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$33,995
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 89,919 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2022 AUDI S3 HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, AUDI PRE SENSE, LANE DEPARTURE WARNING, DISTANCE WARNING, TRAFFIC LIGHT ASSIST, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Powertrain
Additional Features
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