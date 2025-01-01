$39,888+ taxes & licensing
2022 BMW 430i xDrive
M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|
2022 BMW 430i xDrive
M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$39,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Brown
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 82,557 KM
Vehicle Description
2022 BMW 430I XDRIVE COUPE M PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE. METALLIC GRAY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT BLUE BRAKES, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
