Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>2022 BMW 430I XDRIVE COUPE M PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  METALLIC GRAY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT BLUE BRAKES, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.</span></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2022 BMW 430i xDrive

82,557 KM

Details Description Features

$39,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 BMW 430i xDrive

M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|

Watch This Vehicle
13130936

2022 BMW 430i xDrive

M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

  1. 1761946720
  2. 1761946720
  3. 1761946720
  4. 1761946720
  5. 1761946720
  6. 1761946720
  7. 1761946720
  8. 1761946720
  9. 1761946720
  10. 1761946720
  11. 1761946720
  12. 1761946720
  13. 1761946720
  14. 1761946720
  15. 1761946720
  16. 1761946720
  17. 1761946720
  18. 1761946720
  19. 1761946720
  20. 1761946720
  21. 1761946720
  22. 1761946720
  23. 1761946721
  24. 1761946721
  25. 1761946721
  26. 1761946721
  27. 1761946721
  28. 1761946721
  29. 1761946721
  30. 1761946721
  31. 1761946721
  32. 1761946721
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$39,888

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
82,557KM
Excellent Condition
VIN WBA73AP0XNCL03100

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 82,557 KM

Vehicle Description

2022 BMW 430I XDRIVE COUPE M PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  METALLIC GRAY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM M SPORT 19 INCH WHEELS, M SPORT BLUE BRAKES, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2022 BMW 430i xDrive M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND| for sale in Oakville, ON
2022 BMW 430i xDrive M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LKA|FCW|HK SOUND| 82,557 KM $39,888 + tax & lic
Used 2021 BMW 330i M SPORT|NAV|360CAM|BSM|HUD|FCW|LKA|AMBIENT LIGHT| for sale in Oakville, ON
2021 BMW 330i M SPORT|NAV|360CAM|BSM|HUD|FCW|LKA|AMBIENT LIGHT| 96,476 KM $32,788 + tax & lic
Used 2023 Mercedes-Benz GLB AMG PKG|CARPLAY|360CAM|BSM|FCW|AMBIENT LIGHTING| for sale in Oakville, ON
2023 Mercedes-Benz GLB AMG PKG|CARPLAY|360CAM|BSM|FCW|AMBIENT LIGHTING| 93,639 KM $33,987 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

(click to show)

905-338-7707

Quick Links
Directions Website Inventory
$39,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2022 BMW 430i xDrive