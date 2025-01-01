Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  </span><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;> </p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>2022 BMW X3 XDRIVE30I HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 228HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP, 360 PARKING SENSORS, AUT, FRONTAL COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, PANORAMIC ROOF, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING, WIRELESS CHARGING PAD, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;> </p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><strong><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;> </p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;> </p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2022 BMW X3

64,665 KM

Details Description Features

$39,887

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 BMW X3

|NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.|

Watch This Vehicle
12695907

2022 BMW X3

|NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1751065950
  2. 1751065950
  3. 1751065950
  4. 1751065950
  5. 1751065950
  6. 1751065950
  7. 1751065950
  8. 1751065950
  9. 1751065950
  10. 1751065950
  11. 1751065950
  12. 1751065950
  13. 1751065950
  14. 1751065950
  15. 1751065950
  16. 1751065950
  17. 1751065950
  18. 1751065950
  19. 1751065950
  20. 1751065950
  21. 1751065950
  22. 1751065980
  23. 1751066001
  24. 1751066004
  25. 1751066003
  26. 1751066000
  27. 1751065996
  28. 1751065999
  29. 1751066003
  30. 1751066003
  31. 1751065998
  32. 1751065998
  33. 1751065998
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$39,887

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
64,665KM
Excellent Condition
VIN 5UX53DP04N9M24311

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 64,665 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

2022 BMW X3 XDRIVE30I HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 228HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP, 360 PARKING SENSORS, AUT, FRONTAL COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, PANORAMIC ROOF, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING, WIRELESS CHARGING PAD, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2019 Volkswagen Arteon R-LINE SEL|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|PARK ASSIST| for sale in Oakville, ON
2019 Volkswagen Arteon R-LINE SEL|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|PARK ASSIST| 62,199 KM $28,888 + tax & lic
Used 2022 BMW X3 |NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.| for sale in Oakville, ON
2022 BMW X3 |NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.| 64,665 KM $39,887 + tax & lic
Used 2020 Land Rover Range Rover Velar R-DYNAMIC|NAV|BACKUP|PANO|LKA|BSM|CARPLAY| for sale in Oakville, ON
2020 Land Rover Range Rover Velar R-DYNAMIC|NAV|BACKUP|PANO|LKA|BSM|CARPLAY| 96,793 KM $31,888 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory
$39,887

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

647-886-8182

2022 BMW X3