$39,887+ taxes & licensing
2022 BMW X3
|NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.|
2022 BMW X3
|NAV|RED INT.|360|BSM|PANO|LKA|FRONTAL COLL. AST.|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
$39,887
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 64,665 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2022 BMW X3 XDRIVE30I HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 228HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP, 360 PARKING SENSORS, AUT, FRONTAL COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE ASSIST, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, PANORAMIC ROOF, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FRONT AND REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING, WIRELESS CHARGING PAD, INTERIOR AMBIENT LIGHTING, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM ENCHANED PACKAGE, DRIVING ASSIST PACKAGE, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
647-886-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-886-8182