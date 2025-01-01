$37,995+ taxes & licensing
2022 Lexus NX
AWD|NAV|BACKUP|BSM|LKA|ADAPTIVE CRUISE & STEERING|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$37,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 64,746 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ONE OWNER ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RCORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2022 LEXUS NX250 AWD HAS LANDED. 2.0L 4 CYLINDER PRODUCING OVER 203HP AND 184LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, COLLISION AVOIDANCE ASSIST, STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SPEED LIMIT ASSIST, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, DRIVE MODES (OFFROAD, SNOW, ECO, SPORT ETC), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
