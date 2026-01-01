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2022 Mercedes-Benz E53

79,630 KM

Details Description Features

$61,988

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2022 Mercedes-Benz E53

E 53 AMG|CARBON INT|NAV|360CAM|BSM|BURMESTER|PANO|

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2022 Mercedes-Benz E53

E 53 AMG|CARBON INT|NAV|360CAM|BSM|BURMESTER|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

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79,630KM
Excellent Condition
VIN W1KZF6BB9NB085994

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,630 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2022 MERCEDES E 53 AMG 4MATIC HAS LANDED.  3.0L TURBO AND ELECTRICALLY SUPERCHARGED MILD HYBRID 6 CYLINDER PRODUCING OVER 429HP AND 384LB/FT OF TORQUE.  BACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/PARKING CAMERAS (MULTI-ANGLE), SELF PARK ASSIST, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE PARKING ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FULL DIGITAL DASH, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL ETC), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, COMFORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

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S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

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(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Automatic Parking
Turbo/Supercharged

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