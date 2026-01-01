$61,988+ taxes & licensing
2022 Mercedes-Benz E53
E 53 AMG|CARBON INT|NAV|360CAM|BSM|BURMESTER|PANO|
2022 Mercedes-Benz E53
E 53 AMG|CARBON INT|NAV|360CAM|BSM|BURMESTER|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Certified
$61,988
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 79,630 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2022 MERCEDES E 53 AMG 4MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBO AND ELECTRICALLY SUPERCHARGED MILD HYBRID 6 CYLINDER PRODUCING OVER 429HP AND 384LB/FT OF TORQUE. BACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/PARKING CAMERAS (MULTI-ANGLE), SELF PARK ASSIST, 360 PARKING SENSORS, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, ACTIVE PARKING ASSIST, TRAFFIC SIGN ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, HEATED SEATS FRONT AND REAR, COOLED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, BURMESTER SOUND SYSTEM, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, FULL DIGITAL DASH, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL ETC), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, COMFORT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707