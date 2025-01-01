Menu
Account
Sign In
<p><span style=white-space: pre-wrap; -webkit-text-size-adjust: auto; caret-color: #080809; color: #080809; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, .SFNSText-Regular, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;>2015 DODGE JOURNEY SXT 4 DOOR AUTOMATIC FULLYLOADED WITH OPTIONS 7 PASSANGER SUV LOTS OF SPACE. VERY CLEAN INSIDE OUT 3.5 V6 ENGINE LOTS OF POWER. COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE POWER WINDOWS POWER LOCKS KEYLESS ENTRY PUSH START TILTED STEARING POWER STEARING AM/FM/BLUETOOTH AUX REAR BACK UP CAMERA BACK UP SENSORS ALERT SENSORS HEATED SETS POWER SIDE MIRRORS AC CRUISE CONTROL FOG LIGHTS DVD PLAYER WITH SCREEN IN THE BACK TINTED WINDOWS REAR WHIPER ALLOY RIMS 17 VERY CLEAN INSIDE OUT CLEAN INTERIOR LOTS MORE SUV COMES CERTIFED 238800 km V6.3.6 DOHC VVT.283HP LOTS OF POWER $6999 PLUS APPLICABLE TAX FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT GOOD OR BAD. CAR COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE Dealer SHUAIB AUTO 766 SIMCOE STREET SOUTH OSHAWA 647 303 7143 SHUAIBAUTO.COM</span></p>

2015 Dodge Journey

238,900 KM

Details Description Features

$6,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2015 Dodge Journey

SXT

Watch This Vehicle
12919136

2015 Dodge Journey

SXT

Location

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

(647) 303-7143

  1. 1756515031266
  2. 1756515031823
  3. 1756515032264
  4. 1756515032708
  5. 1756515033180
  6. 1756515033612
  7. 1756515034117
  8. 1756515034566
  9. 1756515035038
  10. 1756515035524
  11. 1756515035995
  12. 1756515036418
  13. 1756515036850
  14. 1756515037306
  15. 1756515037712
  16. 1756515038170
  17. 1756515038635
  18. 1756515039094
  19. 1756515039557
  20. 1756515040037
  21. 1756515040463
  22. 1756515040905
  23. 1756515041355
  24. 1756515041778
  25. 1756515042218
  26. 1756515042682
  27. 1756515043162
  28. 1756515043599
  29. 1756515044041
  30. 1756515044532
  31. 1756515044992
  32. 1756515045412
  33. 1756515045853
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$6,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
238,900KM
Excellent Condition
VIN 3C4PDCCG9FT631760

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 238,900 KM

Vehicle Description

2015 DODGE JOURNEY SXT 4 DOOR AUTOMATIC FULLYLOADED WITH OPTIONS 7 PASSANGER SUV LOTS OF SPACE. VERY CLEAN INSIDE OUT 3.5 V6 ENGINE LOTS OF POWER. COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE POWER WINDOWS POWER LOCKS KEYLESS ENTRY PUSH START TILTED STEARING POWER STEARING AM/FM/BLUETOOTH AUX REAR BACK UP CAMERA BACK UP SENSORS ALERT SENSORS HEATED SETS POWER SIDE MIRRORS AC CRUISE CONTROL FOG LIGHTS DVD PLAYER WITH SCREEN IN THE BACK TINTED WINDOWS REAR WHIPER ALLOY RIMS 17 VERY CLEAN INSIDE OUT CLEAN INTERIOR LOTS MORE SUV COMES CERTIFED 238800 km V6.3.6 DOHC VVT.283HP LOTS OF POWER $6999 PLUS APPLICABLE TAX FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT GOOD OR BAD. CAR COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE Dealer SHUAIB AUTO 766 SIMCOE STREET SOUTH OSHAWA 647 303 7143 SHUAIBAUTO.COM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Rear Cross Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Apple CarPlay

Seating

Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Shuaib Auto

Used 2014 Ford Focus Titanium for sale in Oshawa, ON
2014 Ford Focus Titanium 118,500 KM $8,999 + tax & lic
Used 2012 Honda Accord EX for sale in Oshawa, ON
2012 Honda Accord EX 284,000 KM $6,300 + tax & lic
Used 2014 Chevrolet Cruze LT for sale in Oshawa, ON
2014 Chevrolet Cruze LT 155,000 KM $7,695 + tax & lic

Email Shuaib Auto

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Shuaib Auto

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

Call Dealer

(647) 303-XXXX

(click to show)

(647) 303-7143

Quick Links
Directions Website Inventory
$6,999

+ taxes & licensing>

Shuaib Auto

(647) 303-7143

2015 Dodge Journey