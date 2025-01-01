$6,999+ taxes & licensing
2015 Dodge Journey
SXT
Location
Shuaib Auto
766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6
(647) 303-7143
Certified
$6,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 238,900 KM
Vehicle Description
2015 DODGE JOURNEY SXT 4 DOOR AUTOMATIC FULLYLOADED WITH OPTIONS 7 PASSANGER SUV LOTS OF SPACE. VERY CLEAN INSIDE OUT 3.5 V6 ENGINE LOTS OF POWER. COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE POWER WINDOWS POWER LOCKS KEYLESS ENTRY PUSH START TILTED STEARING POWER STEARING AM/FM/BLUETOOTH AUX REAR BACK UP CAMERA BACK UP SENSORS ALERT SENSORS HEATED SETS POWER SIDE MIRRORS AC CRUISE CONTROL FOG LIGHTS DVD PLAYER WITH SCREEN IN THE BACK TINTED WINDOWS REAR WHIPER ALLOY RIMS 17 VERY CLEAN INSIDE OUT CLEAN INTERIOR LOTS MORE SUV COMES CERTIFED 238800 km V6.3.6 DOHC VVT.283HP LOTS OF POWER $6999 PLUS APPLICABLE TAX FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT GOOD OR BAD. CAR COMES CERTIFIED WARRANTY AVAILABLE Dealer SHUAIB AUTO 766 SIMCOE STREET SOUTH OSHAWA 647 303 7143 SHUAIBAUTO.COM
