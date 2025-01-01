Menu
2015 Jeep Grand Cherokee

131,583 KM

Details Features

$15,999

+ taxes & licensing
2015 Jeep Grand Cherokee

Limited

13155376

2015 Jeep Grand Cherokee

Limited

Location

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3

905-721-8168

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,999

+ taxes & licensing

Used
131,583KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJFBG0FC920980

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,583 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Garden Street Auto Sales Ltd.

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
905-721-8168

647-808-7929
$15,999

+ taxes & licensing>

Garden Street Auto Sales Ltd.

905-721-8168

2015 Jeep Grand Cherokee