2015 Jeep Grand Cherokee
Limited
Location
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
905-721-8168
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$15,999
+ taxes & licensing
Used
131,583KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJFBG0FC920980
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 131,583 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty
Warranty Available
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
$15,999
