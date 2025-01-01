Menu
2016 CHEVROLET SONIC LT 4 DOOR HATCHBACK IN EXCELLENT COMES CERTIFIED  ONE OWENER GREAT GAS SAVER CAR  

POWER WINDOWS 

POWER LOCKS 

KEYLESS ENTRY 

TILTED STEARING 

CRUISE CONTROL 

TILTED STEARING 

REAR VIEW CAMERA 

AM/FM/CD/BLUETOOTH AUX NAV

AC 

ALLOY RIMS 

POWER SIDE MIRRORS 

HEATED SETS

1.8L

ONE OWNER 

GAS SAVER 

 

$6999  PLUS APPLICABLE TAX  COMES CERTIFIED 

WARRANTY AVAILABE 

FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT WELCOME 

 

DEALER 

 

 

 

SHUAIB AUTO 

766 SIMCOE STREET 

SOUTH OSHAWA 

647 303 7143

2016 Chevrolet Sonic

$6,999

+ taxes & licensing
2016 Chevrolet Sonic

LT

2016 Chevrolet Sonic

LT

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

(647) 303-7143

Certified

This vehicle is Safety Certified.
$6,999

+ taxes & licensing

Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 0

Vehicle Description

2016 CHEVROLET SONIC LT 4 DOOR HATCHBACK IN EXCELLENT COMES CERTIFIED  ONE OWENER GREAT GAS SAVER CAR  

POWER WINDOWS 

POWER LOCKS 

KEYLESS ENTRY 

TILTED STEARING 

CRUISE CONTROL 

TILTED STEARING 

REAR VIEW CAMERA 

AM/FM/CD/BLUETOOTH AUX NAV

AC 

ALLOY RIMS 

POWER SIDE MIRRORS 

HEATED SETS

1.8L

ONE OWNER 

GAS SAVER 

 

$6999  PLUS APPLICABLE TAX  COMES CERTIFIED 

WARRANTY AVAILABE 

FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT WELCOME 

 

DEALER 

 

 

 

SHUAIB AUTO 

766 SIMCOE STREET 

SOUTH OSHAWA 

647 303 7143 

SHUAIBAUTO

Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Winter Tires

Safety

Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk

Mechanical

Power Steering

Seating

Heated Seats

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Convenience

Adaptive Smart Cruise Control

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Shuaib Auto

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

(647) 303-7143

$6,999

+ taxes & licensing>

Shuaib Auto

(647) 303-7143

2016 Chevrolet Sonic