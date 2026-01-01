$6,999+ taxes & licensing
2016 Chevrolet Sonic
LT
2016 Chevrolet Sonic
LT
Location
Shuaib Auto
766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6
(647) 303-7143
Certified
$6,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Back
- Interior Colour Back
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 4
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
2016 CHEVROLET SONIC LT 4 DOOR HATCHBACK IN EXCELLENT COMES CERTIFIED ONE OWENER GREAT GAS SAVER CAR
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
TILTED STEARING
CRUISE CONTROL
TILTED STEARING
REAR VIEW CAMERA
AM/FM/CD/BLUETOOTH AUX NAV
AC
ALLOY RIMS
POWER SIDE MIRRORS
HEATED SETS
1.8L
ONE OWNER
GAS SAVER
$6999 PLUS APPLICABLE TAX COMES CERTIFIED
WARRANTY AVAILABE
FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT WELCOME
DEALER
SHUAIB AUTO
766 SIMCOE STREET
SOUTH OSHAWA
647 303 7143
SHUAIBAUTO
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Warranty
Media / Nav / Comm
Seating
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Shuaib Auto
Email Shuaib Auto
Shuaib Auto
Call Dealer
(647) 303-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
(647) 303-7143