2016 CHEVROLET SONIC LT 4 DOOR HATCHBACK IN EXCELLENT COMES CERTIFIED  ONE OWENER GREAT GAS SAVER CAR  

POWER WINDOWS 

POWER LOCKS 

KEYLESS ENTRY 

TILTED STEARING 

CRUISE CONTROL 

TILTED STEARING 

REAR VIEW CAMERA 

AM/FM/CD/BLUETOOTH AUX NAV

AC 

ALLOY RIMS 

POWER SIDE MIRRORS 

HEATED SETS

1.8L

ONE OWNER 

GAS SAVER

2016 Chevrolet Sonic

170,000 KM

$6,999

+ taxes & licensing
2016 Chevrolet Sonic

LT

13487939

2016 Chevrolet Sonic

LT

Location

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

(647) 303-7143

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$6,999

+ taxes & licensing

Used
170,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Back
  • Interior Colour Back
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

2016 CHEVROLET SONIC LT 4 DOOR HATCHBACK IN EXCELLENT COMES CERTIFIED  ONE OWENER GREAT GAS SAVER CAR  

POWER WINDOWS 

POWER LOCKS 

KEYLESS ENTRY 

TILTED STEARING 

CRUISE CONTROL 

TILTED STEARING 

REAR VIEW CAMERA 

AM/FM/CD/BLUETOOTH AUX NAV

AC 

ALLOY RIMS 

POWER SIDE MIRRORS 

HEATED SETS

1.8L

ONE OWNER 

GAS SAVER 

 

$6999  PLUS APPLICABLE TAX  COMES CERTIFIED 

WARRANTY AVAILABE 

FINANCING AVAILABLE ALL CREDIT WELCOME 

 

DEALER 

 

 

 

SHUAIB AUTO 

766 SIMCOE STREET 

SOUTH OSHAWA 

647 303 7143 

SHUAIBAUTO

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Winter Tires

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Trunk
Power Seats

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Seating

Air Conditioned Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Shuaib Auto

Shuaib Auto

766 Simcoe Street South, Oshawa, ON L1H 4K6

Call Dealer

(647) 303-XXXX

(click to show)

(647) 303-7143

$6,999

+ taxes & licensing>

Shuaib Auto

(647) 303-7143

2016 Chevrolet Sonic