$21,999+ taxes & licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500
High Country
Location
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
905-721-8168
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$21,999
+ taxes & licensing
Used
231,786KM
Excellent Condition
VIN 3GCUKTEC5HG378628
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 231,786 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot
Wireless Charger
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty
Warranty Available
Convenience
Tow Hitch
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
