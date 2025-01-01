Menu
2019 RAM 1500

234,084 KM

Details Features

$26,999

+ taxes & licensing
2019 RAM 1500

SPORT

13327472

2019 RAM 1500

SPORT

Location

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3

905-721-8168

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$26,999

+ taxes & licensing

Used
234,084KM
Excellent Condition
VIN 1C6SRFLT6KN864099

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 234,084 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Proximity Key

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Garden Street Auto Sales Ltd.

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$26,999

+ taxes & licensing>

Garden Street Auto Sales Ltd.

905-721-8168

2019 RAM 1500