$26,999+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 RAM 1500
SPORT
2019 RAM 1500
SPORT
Location
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
905-721-8168
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,999
+ taxes & licensing
Used
234,084KM
Excellent Condition
VIN 1C6SRFLT6KN864099
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 234,084 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Comfort
Sunroof / Moonroof
Warranty
Warranty Available
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Proximity Key
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Garden Street Auto Sales Ltd.
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 103,752 KM $23,999 + tax & lic
2016 GMC Sierra 1500 SLE 198,410 KM $14,999 + tax & lic
2013 Land Rover Range Rover Sport HSE LUX 233,419 KM $11,999 + tax & lic
Email Garden Street Auto Sales Ltd.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-721-XXXX(click to show)
905-721-8168
Alternate Numbers647-808-7929
$26,999
+ taxes & licensing>
Garden Street Auto Sales Ltd.
905-721-8168
2019 RAM 1500