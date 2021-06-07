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2010 Mazda CX-9

158,669 KM

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Rony's Auto Sales

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2010 Mazda CX-9

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1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1624729545
  2. 1624729544
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Certified

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158,669KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7260500
  • Stock #: A0215238
  • VIN: JM3TB3MA4A0215238

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 158,669 KM

Vehicle Description

9990 + TAX + LICENSING>>ACCIDENT FREE>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>IN IMMACULATE CONDITION>>

AUTOMATIC, ALL WHEEL DRIVE, V6, 7 PASSENGERS, NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH, BOSE SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, MEMORY SEAT, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, PROXIMITY KEY, ALLOY WHEELS, TINTED WINDOWS, PLEASE VISIT OUR SITE FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS, LOCATED EAST OTTAWA, 1367 LABRIE AVE 

LINK TO CARFAX REPORT

CARFAX Canada Vehicle History Reports

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Proximity Key
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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