2012 BUICK VERANO 1SL – LUXURIOUS, QUIET & FUEL-EFFICIENT!
LIKE NEW – PREMIUM BUICK COMFORT, SMOOTH DRIVE & GREAT GAS MILEAGE!
2.4L I4 ENGINE + AUTOMATIC – REFINED, EFFICIENT & BUILT FOR LONG-TERM RELIABILITY!
1SL TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED LEATHER SEATS, REMOTE START, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY & PREMIUM AUDIO!
PERFECT FOR COMMUTERS, STUDENTS OR HIGHWAY DRIVES – QUIET, COMFORTABLE & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

2012 Buick Verano

124,413 KM

$CALL + taxes & licensing

$CALL

+ taxes & licensing
2012 Buick Verano

w/1SL

13271045

2012 Buick Verano

w/1SL

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
124,413KM
Excellent Condition
VIN 1G4PS5SK9C4152498

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 124,413 KM

Vehicle Description

2012 BUICK VERANO 1SL – LUXURIOUS, QUIET & FUEL-EFFICIENT!
LIKE NEW – PREMIUM BUICK COMFORT, SMOOTH DRIVE & GREAT GAS MILEAGE!
2.4L I4 ENGINE + AUTOMATIC – REFINED, EFFICIENT & BUILT FOR LONG-TERM RELIABILITY!
1SL TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED LEATHER SEATS, REMOTE START, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY & PREMIUM AUDIO!
PERFECT FOR COMMUTERS, STUDENTS OR HIGHWAY DRIVES – QUIET, COMFORTABLE & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2012 Buick Verano