2012 Buick Verano
w/1SL
2012 Buick Verano
w/1SL
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 124,413 KM
Vehicle Description
2012 BUICK VERANO 1SL – LUXURIOUS, QUIET & FUEL-EFFICIENT!
LIKE NEW – PREMIUM BUICK COMFORT, SMOOTH DRIVE & GREAT GAS MILEAGE!
2.4L I4 ENGINE + AUTOMATIC – REFINED, EFFICIENT & BUILT FOR LONG-TERM RELIABILITY!
1SL TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED LEATHER SEATS, REMOTE START, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY & PREMIUM AUDIO!
PERFECT FOR COMMUTERS, STUDENTS OR HIGHWAY DRIVES – QUIET, COMFORTABLE & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Convenience
Additional Features
613-822-2725