2012 SCION IQ – 175,063 KM!
COMPACT, EFFICIENT & FUN-TO-DRIVE CITY CAR!
EXCELLENT ON GAS, EASY TO PARK, AND BACKED BY TOYOTA RELIABILITY!
MODERN DESIGN, COMFORTABLE INTERIOR, AND SURPRISINGLY SPACIOUS FOR ITS SIZE!
PERFECT DAILY COMMUTER OR FIRST CAR – CLEAN, SAFE & READY TO GO!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

2012 Scion iQ

175,063 KM

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

VIN JTNJJXB06cj017290

Vehicle Details

  • Exterior Colour Purple
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 2-door
  • Mileage 175,063 KM

Vehicle Description

2012 SCION IQ – 175,063 KM!
COMPACT, EFFICIENT & FUN-TO-DRIVE CITY CAR!
EXCELLENT ON GAS, EASY TO PARK, AND BACKED BY TOYOTA RELIABILITY!
MODERN DESIGN, COMFORTABLE INTERIOR, AND SURPRISINGLY SPACIOUS FOR ITS SIZE!
PERFECT DAILY COMMUTER OR FIRST CAR – CLEAN, SAFE & READY TO GO!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats

Exterior

Steel Wheels

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

