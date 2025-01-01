Menu
**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

2013 Ford Escape

89,336 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2013 Ford Escape

Titanium

12944969

2013 Ford Escape

Titanium

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

$CALL

+ taxes & licensing

Used
89,336KM
VIN 1FMCU9J92DUB33758

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # BA6052
  • Mileage 89,336 KM

Vehicle Description

2013 FORD ESCAPE 4WD 4DR TITANIUM WOW LOW MILEAGE ! ONLY 89336 KM ! LIKE NEW – STYLISH, VERSATILE & RELIABLE SUV WITH 4X4 CAPABILITY FOR YEAR-ROUND DRIVING ! LOADED TITANIUM TRIM WITH PREMIUM FEATURES, COMFORTABLE INTERIOR, AND GREAT FUEL ECONOMY ! PERFECT FAMILY VEHICLE OR DAILY DRIVER – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
