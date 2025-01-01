Menu
<p>2013 HONDA PILOT TOURING 4WD – SPACIOUS, POWERFUL & RELIABLE 8-PASSENGER SUV WITH FOUR-WHEEL DRIVE FOR YEAR-ROUND CONFIDENCE ! LOADED WITH LUXURY FEATURES, ADVANCED SAFETY, AND AMPLE CARGO SPACE ! PERFECT FOR FAMILY ROAD TRIPS OR DAILY DRIVING – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE ! EASY FINANCING AVAILABLE !<br /><br /></p><p><strong>**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**</strong><br /><br data-start=318 data-end=321 />DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE</p><p> </p>

2013 Honda Pilot

198,979 KM

4WD 4dr Touring

4WD 4dr Touring

12868712

2013 Honda Pilot

4WD 4dr Touring

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
198,979KM
Excellent Condition
VIN 5FNYF4H90DB502302

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # BA5964
  • Mileage 198,979 KM

Vehicle Description

2013 HONDA PILOT TOURING 4WD – SPACIOUS, POWERFUL & RELIABLE 8-PASSENGER SUV WITH FOUR-WHEEL DRIVE FOR YEAR-ROUND CONFIDENCE ! LOADED WITH LUXURY FEATURES, ADVANCED SAFETY, AND AMPLE CARGO SPACE ! PERFECT FOR FAMILY ROAD TRIPS OR DAILY DRIVING – READY FOR YOUR NEXT ADVENTURE ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Additional Features

Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
2013 Honda Pilot