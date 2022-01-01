Menu
Account
Sign In
Back

2013 Mazda CX-9

183,609 KM

Details Description Features

$12,900

+ tax & licensing
Make it Yours
$12,900

+ taxes & licensing

Rony's Auto Sales

613-744-7090

Contact Seller
2013 Mazda CX-9

2013 Mazda CX-9

GS,AWD,AUTO,BTOOTH,REMOTE STARTER,CAMERA, 7 PASS

Watch This Vehicle

2013 Mazda CX-9

GS,AWD,AUTO,BTOOTH,REMOTE STARTER,CAMERA, 7 PASS

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1642632587
  2. 1642632840
  3. 1642632587
  4. 1642632589
  5. 1642632806
  6. 1642632591
  7. 1642632592
  8. 1642632590
  9. 1642632592
  10. 1642632592
  11. 1642632591
  12. 1642632590
  13. 1642632592
  14. 1642632591
  15. 1642632592
  16. 1642632589
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$12,900

+ taxes & licensing

183,609KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8123503
  • Stock #: D0418047
  • VIN: JM3TB3CA7D0418047

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 183,609 KM

Vehicle Description

12900 + TAX + LICENSING>>ACCIDENT FREE>>COMES CERTIFIED IN OTARIO OR QUEBEC>>REMOTE STARTER>>1 YEAR POWER TRAIN WARRANTY INCLUDED>>

IN VERY GOOD CONDITION, AUTOMATIC, 7 PASSENGERS, AWD, AIR CONDITION, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, POWER SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, ALUMINUM WHEELS, TINTED WINDOWS, PLEASE VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS, LOCATED AT 1367 LABRIE AVE. OTTAWA

LINK TO CARFAX REPORT

https://vhr.carfax.ca/?id=OI5hmkNZn9qcn9OKfi5+ijTXF32RO4bZ

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rony's Auto Sales

2012 Mazda MAZDA5 GS...
 196,043 KM
$6,400 + tax & lic
2007 Honda Element S...
 205,421 KM
$9,900 + tax & lic
2008 Mazda CX-9 GT, ...
 192,091 KM
$8,990 + tax & lic

Email Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

Call Dealer

613-744-XXXX

(click to show)

613-744-7090

Quick Links
Directions Website Inventory