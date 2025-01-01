Menu
Account
Sign In
<p>RONYSAUTOSALES.COM</p><p>>>8900 + TAX + LICENSING>></p><p>>>ACCIDENT FREE>></p><p>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>></p><p>MINT MINT CONDITION, AUTO, 2.5L, AIR CONDITION, ALLOY WHEELS, HEATHER SEATS, POWER SUNROOF, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, FEEL REE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS </p>

2013 Volkswagen Jetta

128,024 KM

Details Description Features

$8,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Volkswagen Jetta

Highline/AUTO/A/C/LEATHER/SUNROOF/POWER GROUP/128K

Watch This Vehicle
12898142

2013 Volkswagen Jetta

Highline/AUTO/A/C/LEATHER/SUNROOF/POWER GROUP/128K

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1755981466
  2. 1755981465
  3. 1755981463
  4. 1755981466
  5. 1755981465
  6. 1755981466
  7. 1755981461
  8. 1755981464
  9. 1755981466
  10. 1755981459
  11. 1755981465
  12. 1755981463
  13. 1755981460
  14. 1755981463
  15. 1755981461
  16. 1755981465
  17. 1755982445
  18. 1755982446
  19. 1755982446
  20. 1755982447
  21. 1755982445
  22. 1755982446
  23. 1755982446
  24. 1755982445
  25. 1755982446
  26. 1755982444
  27. 1755982442
  28. 1755982443
  29. 1755982440
  30. 1755982443
  31. 1755982446
  32. 1755982443
  33. 1755982439
  34. 1755982445
  35. 1755982636
  36. 1755982636
  37. 1755982636
  38. 1755982636
  39. 1755982635
  40. 1755982635
  41. 1755982636
  42. 1755982636
  43. 1755982636
  44. 1755982629
  45. 1755982636
  46. 1755982633
  47. 1755982631
  48. 1755982634
  49. 1755982635
  50. 1755982632
  51. 1755982630
  52. 1755982633
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
128,024KM
Excellent Condition
VIN 3VWLX7AJXDM423032

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,024 KM

Vehicle Description

RONYSAUTOSALES.COM

>>8900 + TAX + LICENSING>>

>>ACCIDENT FREE>>

>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>

MINT MINT CONDITION, AUTO, 2.5L, AIR CONDITION, ALLOY WHEELS, HEATHER SEATS, POWER SUNROOF, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, FEEL REE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Anti-Theft System
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Rony's Auto Sales

Used 2017 Hyundai Elantra GL, AUTO, BLUETOOTH, REARVIEW CAMERA, POWER GROUP for sale in Ottawa, ON
2017 Hyundai Elantra GL, AUTO, BLUETOOTH, REARVIEW CAMERA, POWER GROUP 189,430 KM $9,500 + tax & lic
Used 2017 Subaru Crosstrek CVT Limited w/Tech Pkg, FULLY LOADED, ONLY 40KM for sale in Ottawa, ON
2017 Subaru Crosstrek CVT Limited w/Tech Pkg, FULLY LOADED, ONLY 40KM 40,786 KM $22,900 + tax & lic
Used 2017 Jeep Wrangler 4WD 4dr Sahara, Auto, Power Options, A/C, 93 km for sale in Ottawa, ON
2017 Jeep Wrangler 4WD 4dr Sahara, Auto, Power Options, A/C, 93 km 93,221 KM $24,900 + tax & lic

Email Rony's Auto Sales

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-744-XXXX

(click to show)

613-744-7090

Quick Links
Directions Website Inventory
$8,900

+ taxes & licensing>

Rony's Auto Sales

613-744-7090

2013 Volkswagen Jetta