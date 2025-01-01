Menu
Account
Sign In
<p><strong>2014 FORD F-150 FX4 4WD SUPERCREW – TOUGH, CAPABLE & ADVENTURE-READY!</strong><br />CLEAN & STRONG – BUILT FOR WORK, PLAY, AND EVERYTHING IN BETWEEN!<br />POWERFUL 5.0L V8 ENGINE + 6-SPEED AUTOMATIC – EXCELLENT TOWING, PERFORMANCE & RELIABILITY!<br />FX4 OFF-ROAD PACKAGE: SKID PLATES, FX4 SUSPENSION, LOCKING REAR DIFF, HILL DESCENT CONTROL & ALL-TERRAIN CAPABILITY!<br />LOADED WITH COMFORT & TECH: HEATED SEATS, POWER SEATS, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND & KEYLESS ENTRY!<br />PERFECT FOR JOB SITES, FAMILY TRIPS, OR WEEKEND ADVENTURES – A TRUE F-150 WORKHORSE!<br />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p><strong>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p><strong>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br /><em>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</em></p>

2014 Ford F-150

201,416 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2014 Ford F-150

FX4

Watch This Vehicle
13178342

2014 Ford F-150

FX4

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1763136867770
  2. 1763136868225
  3. 1763136868634
  4. 1763136869028
  5. 1763136869474
  6. 1763136869887
  7. 1763136870270
  8. 1763136870700
  9. 1763136871141
  10. 1763136871535
  11. 1763136871950
  12. 1763136872335
  13. 1763136872720
  14. 1763136873122
  15. 1763136873544
  16. 1763136873934
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
201,416KM
Excellent Condition
VIN 1FTFW1EF5EKF48874

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 201,416 KM

Vehicle Description

2014 FORD F-150 FX4 4WD SUPERCREW – TOUGH, CAPABLE & ADVENTURE-READY!
CLEAN & STRONG – BUILT FOR WORK, PLAY, AND EVERYTHING IN BETWEEN!
POWERFUL 5.0L V8 ENGINE + 6-SPEED AUTOMATIC – EXCELLENT TOWING, PERFORMANCE & RELIABILITY!
FX4 OFF-ROAD PACKAGE: SKID PLATES, FX4 SUSPENSION, LOCKING REAR DIFF, HILL DESCENT CONTROL & ALL-TERRAIN CAPABILITY!
LOADED WITH COMFORT & TECH: HEATED SEATS, POWER SEATS, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND & KEYLESS ENTRY!
PERFECT FOR JOB SITES, FAMILY TRIPS, OR WEEKEND ADVENTURES – A TRUE F-150 WORKHORSE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Tow Hooks

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
GPS Navigation
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2016 Ford F-150 Lariat for sale in Ottawa, ON
2016 Ford F-150 Lariat 200,318 KM $22,871 + tax & lic
Used 2015 Subaru WRX w/Sport Pkg for sale in Ottawa, ON
2015 Subaru WRX w/Sport Pkg 148,680 KM $18,871 + tax & lic
Used 2016 Cadillac Escalade Premium Collection for sale in Ottawa, ON
2016 Cadillac Escalade Premium Collection 131,943 KM $33,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2014 Ford F-150