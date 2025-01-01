$CALL+ taxes & licensing
2014 Ford F-150
FX4
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 201,416 KM
Vehicle Description
2014 FORD F-150 FX4 4WD SUPERCREW – TOUGH, CAPABLE & ADVENTURE-READY!
CLEAN & STRONG – BUILT FOR WORK, PLAY, AND EVERYTHING IN BETWEEN!
POWERFUL 5.0L V8 ENGINE + 6-SPEED AUTOMATIC – EXCELLENT TOWING, PERFORMANCE & RELIABILITY!
FX4 OFF-ROAD PACKAGE: SKID PLATES, FX4 SUSPENSION, LOCKING REAR DIFF, HILL DESCENT CONTROL & ALL-TERRAIN CAPABILITY!
LOADED WITH COMFORT & TECH: HEATED SEATS, POWER SEATS, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND & KEYLESS ENTRY!
PERFECT FOR JOB SITES, FAMILY TRIPS, OR WEEKEND ADVENTURES – A TRUE F-150 WORKHORSE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
