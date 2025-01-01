Menu
2014 FORD FLEX SEL AWD – 141,911 KM!
COMFORTABLE, SPACIOUS & CAPABLE – AWD FOR ALL‐SEASON TRACTION!
POWERFUL 3.5L V6, 7-SEATER SUV WITH ROOM FOR FAMILY OR GEAR!
LOADED WITH SEL FEATURES: PREMIUM COMFORT, HEATED SEATS, MULTIPLE ZONES, GREAT CARGO SPACE!
PERFECT FOR LONG DRIVES OR DAILY COMMUTES – READY FOR NEXT DRIVER!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
141,911KM
Excellent Condition
VIN 2fmhk6c82ebd22934

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 141,911 KM

Vehicle Description

2014 FORD FLEX SEL AWD – 141,911 KM!
COMFORTABLE, SPACIOUS & CAPABLE – AWD FOR ALL‐SEASON TRACTION!
POWERFUL 3.5L V6, 7-SEATER SUV WITH ROOM FOR FAMILY OR GEAR!
LOADED WITH SEL FEATURES: PREMIUM COMFORT, HEATED SEATS, MULTIPLE ZONES, GREAT CARGO SPACE!
PERFECT FOR LONG DRIVES OR DAILY COMMUTES – READY FOR NEXT DRIVER!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

