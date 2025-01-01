$CALL+ taxes & licensing
2014 Ford SUPER DUTY F-350 SRW
4WD SuperCab 158" XL
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Gray
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 202,246 KM
Vehicle Description
2014 FORD F-350 SUPER DUTY XLT 4X4 – 202,246 KM!
POWERFUL, DEPENDABLE, AND BUILT TO WORK HARD! EQUIPPED WITH THE 6.7L POWER STROKE TURBO DIESEL ENGINE – READY TO TOW, HAUL, AND HANDLE ANY JOB!
SPACIOUS SUPERCAB DESIGN WITH COMFORTABLE INTERIOR, XLT TRIM, AND 4X4 CAPABILITY FOR YEAR-ROUND PERFORMANCE!
PERFECT FOR WORK OR PLAY – RELIABLE HEAVY-DUTY TRUCK AT A GREAT VALUE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
613-822-2725