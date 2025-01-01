2014 Ford SUPER DUTY F-350 SRW

Menu
2014 FORD F-350 SUPER DUTY XLT 4X4 – 202,246 KM!
POWERFUL, DEPENDABLE, AND BUILT TO WORK HARD! EQUIPPED WITH THE 6.7L POWER STROKE TURBO DIESEL ENGINE – READY TO TOW, HAUL, AND HANDLE ANY JOB!
SPACIOUS SUPERCAB DESIGN WITH COMFORTABLE INTERIOR, XLT TRIM, AND 4X4 CAPABILITY FOR YEAR-ROUND PERFORMANCE!
PERFECT FOR WORK OR PLAY – RELIABLE HEAVY-DUTY TRUCK AT A GREAT VALUE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
202,246KM
Excellent Condition
VIN 1FT8X3BT1EEB83605

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 202,246 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Tilt Steering Wheel
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Front Head Air Bag

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

