Menu
Account
Sign In
Back

2014 Mazda CX-5

159,965 KM

Details Description Features

$12,988

+ tax & licensing
Make it Yours
$12,988

+ taxes & licensing

Rony's Auto Sales

613-744-7090

Contact Seller
2014 Mazda CX-5

2014 Mazda CX-5

GS, AWD, AUTOMATIC, BACKUP CAMERA, 159KM

Watch This Vehicle

2014 Mazda CX-5

GS, AWD, AUTOMATIC, BACKUP CAMERA, 159KM

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1599515726
  2. 1599515726
  3. 1599515726
  4. 1599515726
  5. 1599515726
  6. 1599515640
  7. 1599515726
  8. 1599515726
  9. 1599515726
  10. 1599515726
  11. 1599515726
  12. 1599515726
  13. 1599515726
  14. 1599515726
  15. 1599515726
  16. 1599515726
  17. 1599515726
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$12,988

+ taxes & licensing

159,965KM
Used
Good Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5657121
  • Stock #: E0326639
  • VIN: JM3KE4CY0E0326639

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,965 KM

Vehicle Description

12988 + TAX + LICENSING>>>AWD>>>REMOTE STARTER>>>FINANCING AVAILABLE>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>>

EXTREMELY CLEAN, AUTOMATIC, AWD, POWER SUNROOF, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, REMOTE STARTER, AIR CONDITION, ALLOYS, POWER HEATED SEATS, KEYLESS ENTRY, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROL, AUX, FOG LIGHTS, MUCH MORE TO LIST, PLEASE VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS, LOCATED EAST END OTTAWA, 1367 LABRIE AVE.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rony's Auto Sales

2013 Subaru XV Cross...
 177,416 KM
$10,988 + tax & lic
2014 Kia Rio SX, AUT...
 178,589 KM
$7,988 + tax & lic
2009 Toyota Corolla ...
 165,753 KM
$6,488 + tax & lic

Email Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

Call Dealer

613-744-XXXX

(click to show)

613-744-7090

Quick Links
Directions Website Inventory