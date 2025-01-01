Menu
<p>RONYSAUTOSALES.COM</p><p>>>19900 + TAX + LICENSING>></p><p>>>ACCIDENT FREE>></p><p>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>></p><p>IMMACULATE CONDITION, ONLY HAS 45576 KM, FULLY LOADED, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS </p><p> </p>

2014 Mercedes-Benz GLK-Class

45,579 KM

Details

$19,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Mercedes-Benz GLK-Class

4MATIC 4dr GLK 250 BlueTec, IMMACULATE, ONLY 45KM

Watch This Vehicle
13192790

2014 Mercedes-Benz GLK-Class

4MATIC 4dr GLK 250 BlueTec, IMMACULATE, ONLY 45KM

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$19,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
45,579KM
Excellent Condition
VIN WDCGG0EB4EG283337

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 45,579 KM

Vehicle Description

RONYSAUTOSALES.COM

>>19900 + TAX + LICENSING>>

>>ACCIDENT FREE>>

>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>

IMMACULATE CONDITION, ONLY HAS 45576 KM, FULLY LOADED, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS 

 

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Rony's Auto Sales

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

613-744-7090

Quick Links
Directions Website Inventory
$19,900

+ taxes & licensing>

Rony's Auto Sales

613-744-7090

2014 Mercedes-Benz GLK-Class