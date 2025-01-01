$19,900+ taxes & licensing
2014 Mercedes-Benz GLK-Class
4MATIC 4dr GLK 250 BlueTec, IMMACULATE, ONLY 45KM
Location
Rony's Auto Sales
1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
613-744-7090
$19,900
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 45,579 KM
RONYSAUTOSALES.COM
>>19900 + TAX + LICENSING>>
>>ACCIDENT FREE>>
>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>
IMMACULATE CONDITION, ONLY HAS 45576 KM, FULLY LOADED, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, AIR CONDITION, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY, FEEL FREE TO VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTIONS
