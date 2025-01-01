$CALL+ taxes & licensing
2014 Toyota Camry
LE
2014 Toyota Camry
LE
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Grey - Light
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 182,737 KM
Vehicle Description
2014 TOYOTA CAMRY LE – 182,737 KM!
WOW! CLEAN, RELIABLE & FUEL-EFFICIENT SEDAN WITH LEGENDARY TOYOTA QUALITY!
SMOOTH RIDE, COMFORTABLE INTERIOR, AND EXCELLENT FUEL ECONOMY – PERFECT DAILY DRIVER OR FAMILY VEHICLE!
LE TRIM WITH PREMIUM FEATURES, GREAT VISIBILITY & EASY HANDLING!
READY TO DRIVE HOME – CLEAN, COMFORTABLE & WELL MAINTAINED!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From DriveTown Ottawa
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
613-822-2725