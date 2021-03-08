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2015 Chevrolet Suburban

0 KM

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Car Connect Inc.

613-737-6534

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2015 Chevrolet Suburban

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LTZ

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2015 Chevrolet Suburban

LTZ

Location

Car Connect Inc.

2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6649121
  • VIN: 1GNSKKKCXFR127761

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

FRESH NEW ARRIVAL!...  THIS SUBURBAN LTZ IS AN AN EXTREMELY RARE FIND...  A NON SMOKER 7-PASSENGER IN EXCELLENT CONDITION...  HARD LOADED WITH EVERY POSSIBLE OPTION INCLUDING COOLED SEATS, DVD/TV, NAVIGATION AND MORE... IT HAS THE POWERFUL 5.3L VORTEC V8 AND 4X4...  HIGHWAY MILAGE...  EVEN THOUGH THE ODOMETER READS 177K IT LOOKS AND DRIVES LIKE IT HAS 50K... YOU WILL NOT FIND A NICER SUBURBAN FOR YOUR FAMILY AT THIS PRICE...  PUT THIS AT THE TOP OF YOUR LIST BECAUSE IT'S A MUST SEE...  CALL US OR COME IN TODAY 2670 STEVENAGE DR. OTTAWA.

WE FINANCE WITH LOW RATES AND PAYMENTS.

WE TAKE TRADE INS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Luggage Rack
Trailer Hitch
HID Headlights
Tire Pressure Monitor
Running Boards/Side Steps
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Mirror Memory
Push Button Start
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Lumbar Support
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Adjustable Pedals
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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