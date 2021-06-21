2015 Honda Accord

+ taxes & licensing
613-737-6534
2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2
613-737-6534
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
FRESH NEW ARRIVAL!... A RARE FIND - ACCORD V6 TOURING!!... EXCELLENT CONDITION... THIS IS A NON SMOKER VEHICLE WITH CLEAN CARFAX HISTORY REPORT AND NO ACCIDENTS... THIS IS THE TOP OF THE LINE ACCORD WITH THE POWERFUL 3.5L VTEC V6 ENGINE AND IT'S LOADED WITH EVERY POSSIBLE OPTION LIKE GPS/NAVIGATION, LANE DEPARTURE WARNING, PUSH BUTTON START, POWER MEMORY SEATS, REARVIEW CAMERA, ALLOY WHEELS AND MORE... THIS IS A MUST SEE... CALL US OR COME IN TODAY 2670 STEVENAGE DR. OTTAWA.
WE FINANCE WITH LOW RATES AND PAYMENTS.
WE TAKE TRADE INS.
SEE A VIDEO WALK AROUND RIGHT HERE: https://www.youtube.com/watch?v=CKjCI9jtG1Y
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2