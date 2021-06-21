Menu
Account
Sign In
Back

2015 Honda Accord

128,419 KM

Details Description Features

$18,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$18,995

+ taxes & licensing

Car Connect Inc.

613-737-6534

Contact Seller
2015 Honda Accord

2015 Honda Accord

Touring

Watch This Vehicle

2015 Honda Accord

Touring

Location

Car Connect Inc.

2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2

613-737-6534

  1. Video Thumb
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$18,995

+ taxes & licensing

128,419KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7563109
  • VIN: 1HGCR3F92FA801267

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,419 KM

Vehicle Description

FRESH NEW ARRIVAL!... A RARE FIND - ACCORD V6 TOURING!!... EXCELLENT CONDITION... THIS IS A NON SMOKER VEHICLE WITH CLEAN CARFAX HISTORY REPORT AND NO ACCIDENTS...  THIS IS THE TOP OF THE LINE ACCORD WITH THE POWERFUL 3.5L VTEC V6 ENGINE AND IT'S LOADED WITH EVERY POSSIBLE OPTION LIKE GPS/NAVIGATION, LANE DEPARTURE WARNING, PUSH BUTTON START, POWER MEMORY SEATS, REARVIEW CAMERA, ALLOY WHEELS AND MORE...  THIS IS A MUST SEE...  CALL US OR COME IN TODAY 2670 STEVENAGE DR. OTTAWA.

WE FINANCE WITH LOW RATES AND PAYMENTS.

WE TAKE TRADE INS.

SEE A VIDEO WALK AROUND RIGHT HERE: https://www.youtube.com/watch?v=CKjCI9jtG1Y

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Warranty Included
Navigation System
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Car Connect Inc.

2015 Ford F-150 SPORT
 148,147 KM
$34,995 + tax & lic
2015 Honda Civic LX
 130,258 KM
$12,850 + tax & lic
2016 Cadillac ATS Lu...
 107,147 KM
$23,800 + tax & lic

Email Car Connect Inc.

Car Connect Inc.

Car Connect Inc.

2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2

Call Dealer

613-737-XXXX

(click to show)

613-737-6534

Quick Links
Directions Website Inventory