<p data-start=0 data-end=513><strong data-start=0 data-end=65>2015 HONDA CIVIC EX – RELIABLE, COMFORTABLE & FUEL-EFFICIENT!</strong><br data-start=65 data-end=68>LIKE NEW – LEGENDARY HONDA QUALITY, SMOOTH DRIVE & EXCELLENT GAS MILEAGE!<br data-start=141 data-end=144 data-is-only-node=>1.8L I4 ENGINE + AUTOMATIC TRANSMISSION – EFFICIENT, QUIET & BUILT FOR LONG-TERM RELIABILITY!<br data-start=241 data-end=244>EX TRIM WELL EQUIPPED WITH GREAT FEATURES: HEATED CLOTH SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!<br data-start=401 data-end=404>PERFECT FOR COMMUTERS, STUDENTS OR DAILY DRIVING – SMOOTH, SPACIOUS & DEPENDABLE!<br data-start=485 data-end=488>EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=515 data-end=556><strong data-start=515 data-end=556>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE</strong></p><p data-start=558 data-end=772 data-is-last-node= data-is-only-node=><strong data-start=558 data-end=619>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br data-start=619 data-end=622>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2015 Honda Civic

193,517 KM

$11,871

+ taxes & licensing
DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.
VIN 2HGFB2F57FH051360

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 193,517 KM

Vehicle Description

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

