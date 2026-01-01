$11,871+ taxes & licensing
2015 Honda Civic
EX
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$11,871
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 193,517 KM
Vehicle Description
2015 HONDA CIVIC EX – RELIABLE, COMFORTABLE & FUEL-EFFICIENT!
LIKE NEW – LEGENDARY HONDA QUALITY, SMOOTH DRIVE & EXCELLENT GAS MILEAGE!
1.8L I4 ENGINE + AUTOMATIC TRANSMISSION – EFFICIENT, QUIET & BUILT FOR LONG-TERM RELIABILITY!
EX TRIM WELL EQUIPPED WITH GREAT FEATURES: HEATED CLOTH SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!
PERFECT FOR COMMUTERS, STUDENTS OR DAILY DRIVING – SMOOTH, SPACIOUS & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
Call Dealer
