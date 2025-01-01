Menu
2015 NISSAN ROGUE AWD 4DR SV – SPACIOUS, RELIABLE & FUEL-EFFICIENT SUV WITH ALL-WHEEL DRIVE FOR YEAR-ROUND CONFIDENCE ! COMFORTABLE INTERIOR, ADVANCED SAFETY FEATURES, AND SMOOTH RIDE QUALITY ! PERFECT FOR FAMILIES OR DAILY COMMUTING – READY FOR YOUR NEXT JOURNEY ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
189,089KM
Excellent Condition
VIN 5N1AT2MV8FC890974

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Stock # BA5970
  • Mileage 189,089 KM

Vehicle Description

2015 NISSAN ROGUE AWD 4DR SV – SPACIOUS, RELIABLE & FUEL-EFFICIENT SUV WITH ALL-WHEEL DRIVE FOR YEAR-ROUND CONFIDENCE ! COMFORTABLE INTERIOR, ADVANCED SAFETY FEATURES, AND SMOOTH RIDE QUALITY ! PERFECT FOR FAMILIES OR DAILY COMMUTING – READY FOR YOUR NEXT JOURNEY ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
