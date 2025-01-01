$18,871+ taxes & licensing
2015 Subaru WRX
w/Sport Pkg
2015 Subaru WRX
w/Sport Pkg
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$18,871
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # A1234
- Mileage 148,680 KM
Vehicle Description
WOW STUNNING 2015 SUBARU WRX STI SPORT PACKAGE! EXTREMELY WELL MAINTAINED. NO MAJOR ENGINE MODIFICATIONS! ONE OF A KIND
HAS ALWAYS BEEN WINTER STORED. COME SEE IT TO BELIEVE IT!
EASY FINANCING ** DRIVETOWNOTTAWA.COM, DRIVE4LESS. *TAXES AND LICENSE EXTRA. COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! FINANCING CHARGES ARE EXTRA EXAMPLE: BANK FEE, DEALER FEE, PPSA, INTEREST CHARGES ...
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Exterior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Powertrain
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From DriveTown Ottawa
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
613-822-2725