<p class=p1 style=margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue;>WOW STUNNING 2015 SUBARU WRX STI SPORT PACKAGE!  EXTREMELY WELL MAINTAINED. NO MAJOR ENGINE MODIFICATIONS! ONE OF A KIND </p><p class=p1 style=margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue;>HAS ALWAYS BEEN WINTER STORED. COME SEE IT TO BELIEVE IT!</p><p class=p1 style=margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue;> </p><p class=p1 style=margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-variant-emoji: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Helvetica Neue;>EASY FINANCING  ** DRIVETOWNOTTAWA.COM, DRIVE4LESS. *TAXES AND LICENSE EXTRA. COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! FINANCING CHARGES ARE EXTRA EXAMPLE: BANK FEE, DEALER FEE, PPSA, INTEREST CHARGES ...</p>

2015 Subaru WRX

148,680 KM

$18,871

+ taxes & licensing
Buy From Home Available! Tap to View Options

13164347

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$18,871

+ taxes & licensing

Used
148,680KM
Excellent Condition
VIN JF1VA2M66F9837083

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # A1234
  • Mileage 148,680 KM

Vehicle Description

WOW STUNNING 2015 SUBARU WRX STI SPORT PACKAGE!  EXTREMELY WELL MAINTAINED. NO MAJOR ENGINE MODIFICATIONS! ONE OF A KIND 

HAS ALWAYS BEEN WINTER STORED. COME SEE IT TO BELIEVE IT!

 

EASY FINANCING  ** DRIVETOWNOTTAWA.COM, DRIVE4LESS. *TAXES AND LICENSE EXTRA. COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! FINANCING CHARGES ARE EXTRA EXAMPLE: BANK FEE, DEALER FEE, PPSA, INTEREST CHARGES ...

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Power Mirrors
Power Windows

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

High Output
Locking/Limited Slip Differential

Climate Control

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
