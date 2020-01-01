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2016 Acura ILX

79,626 KM

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Rony's Auto Sales

613-744-7090

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2016 Acura ILX

2016 Acura ILX

Tech Pkg, AUTO, NAVI, BACKUO, BLUETOOTH, 79 KM

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2016 Acura ILX

Tech Pkg, AUTO, NAVI, BACKUO, BLUETOOTH, 79 KM

Location

Rony's Auto Sales

1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

613-744-7090

  1. 1608258987
  2. 1608258984
  3. 1608258986
  4. 1608259377
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  12. 1608259496
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  14. 1608259497
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  16. 1608258980
  17. 1608259497
  18. 1608259495
  19. 1608259451
  20. 1608259495
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$14,988

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79,626KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6289977
  • Stock #: GA803261
  • VIN: 19UDE2F78GA803261

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,626 KM

Vehicle Description

FINANCING AVAILABLE>>> REMOTE STARTER>>> TECH PACKAGE>>> COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>>14988 + TAX + LICENSING>>>

IMMACULATE CONDITION, AUTOMATIC, REMOTE STARTER, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, AIR CONDITION, POWER SUNROOF, LANE DEPARTURE, REMOTE STARTER, POWER HEATED LEATHER SEATS, TINTED WINDOWS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, PROXIMITY KEY, ALLOY WHEELS, MUCH MORE TO LIST, MUST BE SEEN, PLEASE VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES CONTACT INFORMATION OR DIRECTIONS, LOCATED EAST END OTTAWA, 1367 LABRIE AVE.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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