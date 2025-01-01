Menu
Account
Sign In
<p data-start=0 data-end=634><strong data-start=0 data-end=76>2016 CADILLAC ESCALADE PREMIUM COLLECTION 4WD – LUXURY & POWER COMBINED!</strong><br data-start=76 data-end=79 />FULLY LOADED – REFINED AND COMMANDING<br data-start=136 data-end=139 data-is-only-node= />POWERFUL 6.2L V8 ENGINE + SMOOTH 8-SPEED AUTOMATIC – INCREDIBLE PERFORMANCE & TOWING CAPABILITY!<br data-start=235 data-end=238 />PREMIUM COLLECTION TRIM PACKED WITH HIGH-END FEATURES: HEATED & COOLED LEATHER SEATS, HEATED SECOND ROW, POWER SUNROOF, REAR ENTERTAINMENT SYSTEM, 360° CAMERA, BLIND SPOT MONITOR, ADAPTIVE CRUISE, NAVIGATION, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO & PREMIUM BOSE SOUND!<br data-start=497 data-end=500 />EXPERIENCE TRUE LUXURY, COMFORT, AND CONFIDENCE ON EVERY DRIVE – PERFECT FOR FAMILY OR EXECUTIVE TRAVEL!<br data-start=604 data-end=607 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=636 data-end=702><strong data-start=636 data-end=700>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=704 data-end=882 data-is-last-node= data-is-only-node=><strong data-start=707 data-end=768>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br data-start=768 data-end=771 /><em data-start=771 data-end=882 data-is-last-node= data-is-only-node=>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</em></p>

2016 Cadillac Escalade

131,943 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2016 Cadillac Escalade

Premium Collection

Watch This Vehicle
13164320

2016 Cadillac Escalade

Premium Collection

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1762735181932
  2. 1762735182560
  3. 1762735182950
  4. 1762735183386
  5. 1762735183761
  6. 1762735184187
  7. 1762735184590
  8. 1762735185000
  9. 1762735185431
  10. 1762735185837
  11. 1762735186230
  12. 1762735186632
  13. 1762735187063
  14. 1762735187467
  15. 1762735187894
  16. 1762735188285
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
131,943KM
Excellent Condition
VIN 1GYS4CKJ3GR475100

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 131,943 KM

Vehicle Description

2016 CADILLAC ESCALADE PREMIUM COLLECTION 4WD – LUXURY & POWER COMBINED!
FULLY LOADED – REFINED AND COMMANDING
POWERFUL 6.2L V8 ENGINE + SMOOTH 8-SPEED AUTOMATIC – INCREDIBLE PERFORMANCE & TOWING CAPABILITY!
PREMIUM COLLECTION TRIM PACKED WITH HIGH-END FEATURES: HEATED & COOLED LEATHER SEATS, HEATED SECOND ROW, POWER SUNROOF, REAR ENTERTAINMENT SYSTEM, 360° CAMERA, BLIND SPOT MONITOR, ADAPTIVE CRUISE, NAVIGATION, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO & PREMIUM BOSE SOUND!
EXPERIENCE TRUE LUXURY, COMFORT, AND CONFIDENCE ON EVERY DRIVE – PERFECT FOR FAMILY OR EXECUTIVE TRAVEL!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Luggage Rack
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Suspension

Air Suspension

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Heads-Up Display
Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2017 Jeep Wrangler SPORT for sale in Ottawa, ON
2017 Jeep Wrangler SPORT 81,973 KM $CALL + tax & lic
Used 2017 Subaru BRZ Sport-tech for sale in Ottawa, ON
2017 Subaru BRZ Sport-tech 111,952 KM $17,871 + tax & lic
Used 2008 Ford Mustang for sale in Ottawa, ON
2008 Ford Mustang 146,159 KM $11,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2016 Cadillac Escalade