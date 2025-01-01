$CALL+ taxes & licensing
2016 Cadillac Escalade
Premium Collection
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 131,943 KM
Vehicle Description
2016 CADILLAC ESCALADE PREMIUM COLLECTION 4WD – LUXURY & POWER COMBINED!
FULLY LOADED – REFINED AND COMMANDING
POWERFUL 6.2L V8 ENGINE + SMOOTH 8-SPEED AUTOMATIC – INCREDIBLE PERFORMANCE & TOWING CAPABILITY!
PREMIUM COLLECTION TRIM PACKED WITH HIGH-END FEATURES: HEATED & COOLED LEATHER SEATS, HEATED SECOND ROW, POWER SUNROOF, REAR ENTERTAINMENT SYSTEM, 360° CAMERA, BLIND SPOT MONITOR, ADAPTIVE CRUISE, NAVIGATION, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO & PREMIUM BOSE SOUND!
EXPERIENCE TRUE LUXURY, COMFORT, AND CONFIDENCE ON EVERY DRIVE – PERFECT FOR FAMILY OR EXECUTIVE TRAVEL!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
613-822-2725