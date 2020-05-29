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2016 Chevrolet Malibu

2016 Chevrolet Malibu

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2016 Chevrolet Malibu

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Location

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1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2

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  • 51,602KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5133242
  • Stock #: GF191798
  • VIN: 1G1ZE5ST7GF191798
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

14888 + TAX + LICENSING>>>>FINANCING AVAILABLE>>>>ACCIDENT FREE>>>>REMOTE STARTER>>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>>>

FRESH IN STOCK, EXCELLENT CONDITION, 1.5L 5 CYLINDER ENGINE, GREAT ON GAS, AUTOMATIC, REMOTE STARTER, REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH, AIR CONDITION, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, 7 INCH TOUCH SCREEN DISPLAY WITH CHEVY MYLINK, BLUETOOTH AUDIO STREAMING, SIRIUSXM RADIO, POWER HEATED SEATS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, MUST BE SEEN, PLEASE VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTION, WE ARE LOCATED IN THE EAST END OF OTTAWA, 1367 LABRIE AVE.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • Android Auto
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Navigation from Telematics
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection
  • WiFi Hotspot

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