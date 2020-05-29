2016 Chevrolet Malibu

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613-744-7090
1367 Labrie Ave, Ottawa, ON K1B 3M2
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14888 + TAX + LICENSING>>>>FINANCING AVAILABLE>>>>ACCIDENT FREE>>>>REMOTE STARTER>>>>COMES CERTIFIED IN ONTARIO OR QUEBEC>>>>
FRESH IN STOCK, EXCELLENT CONDITION, 1.5L 5 CYLINDER ENGINE, GREAT ON GAS, AUTOMATIC, REMOTE STARTER, REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH, AIR CONDITION, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, 7 INCH TOUCH SCREEN DISPLAY WITH CHEVY MYLINK, BLUETOOTH AUDIO STREAMING, SIRIUSXM RADIO, POWER HEATED SEATS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, TILT WHEEL, CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, MUST BE SEEN, PLEASE VISIT OUR SITE AT RONYSAUTOSALES.COM FOR A VARIETY OF VEHICLES, CONTACT INFORMATION AND DIRECTION, WE ARE LOCATED IN THE EAST END OF OTTAWA, 1367 LABRIE AVE.
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