2016 FORD F-150 XLT 4WD SUPERCREW 145 – TOUGH, RELIABLE & VERSATILE!
LIKE NEW – LEGENDARY FORD DURABILITY, SMOOTH RIDE & STRONG PERFORMANCE!
POWERFUL V6 ENGINE + 4WD – CAPABLE, CONFIDENT & BUILT FOR WORK OR PLAY!
XLT TRIM WELL EQUIPPED WITH GREAT FEATURES: BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS & LOCKS, KEYLESS ENTRY & MORE!
PERFECT FOR WORK, FAMILY OR WEEKEND ADVENTURES – SPACIOUS, DEPENDABLE & READY FOR ANY SEASON!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
198,681KM
Excellent Condition
VIN 1FTFW1EG1GFD21976

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 198,681 KM

Vehicle Description

2016 FORD F-150 XLT 4WD SUPERCREW 145" – TOUGH, RELIABLE & VERSATILE!
LIKE NEW – LEGENDARY FORD DURABILITY, SMOOTH RIDE & STRONG PERFORMANCE!
POWERFUL V6 ENGINE + 4WD – CAPABLE, CONFIDENT & BUILT FOR WORK OR PLAY!
XLT TRIM WELL EQUIPPED WITH GREAT FEATURES: BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS & LOCKS, KEYLESS ENTRY & MORE!
PERFECT FOR WORK, FAMILY OR WEEKEND ADVENTURES – SPACIOUS, DEPENDABLE & READY FOR ANY SEASON!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Tow Hooks

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

2016 Ford F-150