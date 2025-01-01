Menu
Account
Sign In
<p data-start=1207 data-end=1638><strong data-start=1207 data-end=1253>2016 LINCOLN MKX RESERVE – 172826 KM!</strong><br data-start=1253 data-end=1256 />LUXURIOUS, POWERFUL & REFINED — READY TO IMPRESS!<br data-start=1305 data-end=1308 />RESERVE TRIM WITH HIGH-END FEATURES: VENTILATED FRONT SEATS, HEATED REAR SEATS, BLIND-SPOT MONITORING, MOONROOF, PREMIUM WHEELS & MORE.<br data-start=1443 data-end=1446 />CHOOSE THE STRONG 3.7 L V6 OR UPGRADED ECOBOOST V6 FOR EXTRA PERFORMANCE.<br data-start=1519 data-end=1522 />AWD CAPABILITY FOR ALL-SEASONS CONFIDENCE – IDEAL FOR DAILY DRIVES OR WEEKEND ESCAPES.<br data-start=1608 data-end=1611 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p> </p><p data-start=1640 data-end=1891><strong data-start=1640 data-end=1704>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong><br data-start=1704 data-end=1707 />DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!<br data-start=1764 data-end=1767 /><strong data-start=1767 data-end=1891>TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FINANCE FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</strong></p>

2016 Lincoln MKX

172,826 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2016 Lincoln MKX

AWD 4DR RESERVE

Watch This Vehicle
13106321

2016 Lincoln MKX

AWD 4DR RESERVE

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1761315795929
  2. 1761315796452
  3. 1761315796877
  4. 1761315797289
  5. 1761315797720
  6. 1761315798165
  7. 1761315798611
  8. 1761315799018
  9. 1761315799445
  10. 1761315799882
  11. 1761315800328
  12. 1761315800809
  13. 1761315801219
  14. 1761315801658
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
172,826KM
Excellent Condition
VIN 2LMTJ8LR3GBL56356

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 172,826 KM

Vehicle Description

2016 LINCOLN MKX RESERVE – 172826 KM!
LUXURIOUS, POWERFUL & REFINED — READY TO IMPRESS!
RESERVE TRIM WITH HIGH-END FEATURES: VENTILATED FRONT SEATS, HEATED REAR SEATS, BLIND-SPOT MONITORING, MOONROOF, PREMIUM WHEELS & MORE.
CHOOSE THE STRONG 3.7 L V6 OR UPGRADED ECOBOOST V6 FOR EXTRA PERFORMANCE.
AWD CAPABILITY FOR ALL-SEASONS CONFIDENCE – IDEAL FOR DAILY DRIVES OR WEEKEND ESCAPES.
EASY FINANCING AVAILABLE!

 

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FINANCE FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2019 Dodge Grand Caravan CANADA VALUE PACKAGE for sale in Ottawa, ON
2019 Dodge Grand Caravan CANADA VALUE PACKAGE 229,175 KM $CALL + tax & lic
Used 2019 Jeep Cherokee NORTH 4X4 for sale in Ottawa, ON
2019 Jeep Cherokee NORTH 4X4 164,809 KM $CALL + tax & lic
Used 2015 Chevrolet Equinox FWD 4DR LS for sale in Ottawa, ON
2015 Chevrolet Equinox FWD 4DR LS 0 $6,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2016 Lincoln MKX