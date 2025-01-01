Menu
<p data-start=0 data-end=457><strong data-start=0 data-end=63>2017 JEEP WRANGLER SPORT 4WD – LOW MILEAGE! ONLY 81,973 KM!</strong><br data-start=63 data-end=66 />ICONIC DESIGN – RUGGED, CAPABLE & BUILT FOR ADVENTURE!<br data-start=120 data-end=123 data-is-only-node= />3.6L V6 ENGINE + 6-SPEED MANUAL – TOUGH, RELIABLE & READY FOR ANY TERRAIN!<br data-start=207 data-end=210 />SPORT TRIM EQUIPPED WITH 4WD, REMOVABLE TOP, CRUISE CONTROL, AIR CONDITIONING, PREMIUM SOUND, AND ALL-TERRAIN TIRES!<br data-start=326 data-end=329 />PERFECT FOR WEEKEND ADVENTURES, TRAIL RIDES, OR DAILY DRIVING WITH STYLE – FREEDOM ON FOUR WHEELS!<br data-start=427 data-end=430 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=459 data-end=525><strong data-start=459 data-end=523>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=527 data-end=705 data-is-last-node= data-is-only-node=>👉 <strong data-start=530 data-end=591>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br data-start=591 data-end=594 /><em data-start=594 data-end=705 data-is-last-node= data-is-only-node=>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</em></p>

2017 Jeep Wrangler

81,973 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2017 Jeep Wrangler

SPORT

13157836

2017 Jeep Wrangler

SPORT

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
81,973KM
Excellent Condition
VIN 1C4AJWAG6HL654527

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Doors 2-door
  • Stock # BA6149
  • Mileage 81,973 KM

2017 JEEP WRANGLER SPORT 4WD – LOW MILEAGE! ONLY 81,973 KM!
ICONIC DESIGN – RUGGED, CAPABLE & BUILT FOR ADVENTURE!
3.6L V6 ENGINE + 6-SPEED MANUAL – TOUGH, RELIABLE & READY FOR ANY TERRAIN!
SPORT TRIM EQUIPPED WITH 4WD, REMOVABLE TOP, CRUISE CONTROL, AIR CONDITIONING, PREMIUM SOUND, AND ALL-TERRAIN TIRES!
PERFECT FOR WEEKEND ADVENTURES, TRAIL RIDES, OR DAILY DRIVING WITH STYLE – FREEDOM ON FOUR WHEELS!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

👉 DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Tow Hooks

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Variable Speed Intermittent Wipers

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

613-822-2725

$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2017 Jeep Wrangler