2017 Jeep Wrangler
SPORT
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Doors 2-door
- Stock # BA6149
- Mileage 81,973 KM
Vehicle Description
2017 JEEP WRANGLER SPORT 4WD – LOW MILEAGE! ONLY 81,973 KM!
ICONIC DESIGN – RUGGED, CAPABLE & BUILT FOR ADVENTURE!
3.6L V6 ENGINE + 6-SPEED MANUAL – TOUGH, RELIABLE & READY FOR ANY TERRAIN!
SPORT TRIM EQUIPPED WITH 4WD, REMOVABLE TOP, CRUISE CONTROL, AIR CONDITIONING, PREMIUM SOUND, AND ALL-TERRAIN TIRES!
PERFECT FOR WEEKEND ADVENTURES, TRAIL RIDES, OR DAILY DRIVING WITH STYLE – FREEDOM ON FOUR WHEELS!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
👉 DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
613-822-2725