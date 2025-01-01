$CALL+ taxes & licensing
2017 Toyota Highlander
LE
2017 Toyota Highlander
LE
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 123,529 KM
Vehicle Description
2017 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD – RELIABLE, SPACIOUS & FAMILY-READY!
LOW MILEAGE – LEGENDARY TOYOTA DURABILITY & COMFORT!
3.5L V6 ENGINE + 8-SPEED AUTOMATIC – SMOOTH POWER, GREAT FUEL ECONOMY & CONFIDENT AWD PERFORMANCE!
LE TRIM LOADED WITH SAFETY & CONVENIENCE: TOYOTA SAFETY SENSE (PRE-COLLISION, LANE DEPARTURE ALERT, ADAPTIVE CRUISE), BACKUP CAMERA, TOUCHSCREEN DISPLAY, BLUETOOTH, HEATED SEATS & TRI-ZONE CLIMATE CONTROL!
PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTERS OR ROAD TRIPS – ROOMY, COMFORTABLE & READY FOR ANY ADVENTURE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From DriveTown Ottawa
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
613-822-2725