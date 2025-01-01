Menu
Account
Sign In
<p><strong>2017 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD – RELIABLE, SPACIOUS & FAMILY-READY!</strong><br />LOW MILEAGE – LEGENDARY TOYOTA DURABILITY & COMFORT!<br />3.5L V6 ENGINE + 8-SPEED AUTOMATIC – SMOOTH POWER, GREAT FUEL ECONOMY & CONFIDENT AWD PERFORMANCE!<br />LE TRIM LOADED WITH SAFETY & CONVENIENCE: TOYOTA SAFETY SENSE (PRE-COLLISION, LANE DEPARTURE ALERT, ADAPTIVE CRUISE), BACKUP CAMERA, TOUCHSCREEN DISPLAY, BLUETOOTH, HEATED SEATS & TRI-ZONE CLIMATE CONTROL!<br />PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTERS OR ROAD TRIPS – ROOMY, COMFORTABLE & READY FOR ANY ADVENTURE!<br />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p><strong>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p><strong>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br /><em>TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</em></p>

2017 Toyota Highlander

123,529 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2017 Toyota Highlander

LE

Watch This Vehicle
13182488

2017 Toyota Highlander

LE

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1763238532561
  2. 1763238533078
  3. 1763238533534
  4. 1763238533987
  5. 1763238534416
  6. 1763238534828
  7. 1763238535259
  8. 1763238535679
  9. 1763238536128
  10. 1763238536545
  11. 1763238536982
  12. 1763238537395
  13. 1763238537844
  14. 1763238538265
  15. 1763238538706
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
123,529KM
Excellent Condition
VIN 5TDBZRFH5HS373785

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 123,529 KM

Vehicle Description

2017 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD – RELIABLE, SPACIOUS & FAMILY-READY!
LOW MILEAGE – LEGENDARY TOYOTA DURABILITY & COMFORT!
3.5L V6 ENGINE + 8-SPEED AUTOMATIC – SMOOTH POWER, GREAT FUEL ECONOMY & CONFIDENT AWD PERFORMANCE!
LE TRIM LOADED WITH SAFETY & CONVENIENCE: TOYOTA SAFETY SENSE (PRE-COLLISION, LANE DEPARTURE ALERT, ADAPTIVE CRUISE), BACKUP CAMERA, TOUCHSCREEN DISPLAY, BLUETOOTH, HEATED SEATS & TRI-ZONE CLIMATE CONTROL!
PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTERS OR ROAD TRIPS – ROOMY, COMFORTABLE & READY FOR ANY ADVENTURE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Privacy Glass

Seating

Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2014 Ford F-150 FX4 for sale in Ottawa, ON
2014 Ford F-150 FX4 201,416 KM $CALL + tax & lic
Used 2016 Ford F-150 Lariat for sale in Ottawa, ON
2016 Ford F-150 Lariat 200,318 KM $22,871 + tax & lic
Used 2015 Subaru WRX w/Sport Pkg for sale in Ottawa, ON
2015 Subaru WRX w/Sport Pkg 148,680 KM $18,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2017 Toyota Highlander