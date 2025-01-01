Menu
2017 VOLKSWAGEN GOLF Highline – 167,562 KM!
WOW! STYLISH, SPORTY & FUEL-EFFICIENT HATCHBACK WITH GERMAN ENGINEERING!
1.8L TURBO ENGINE – SMOOTH, QUICK & GREAT ON GAS!
LOADED WOLFSBURG EDITION WITH LEATHER INTERIOR, HEATED SEATS, SUNROOF & ADVANCED SAFETY FEATURES!
PERFECT DAILY DRIVER OR FIRST CAR – FUN, COMFORTABLE & RELIABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

2017 Volkswagen Golf SportWagen

167,562 KM

Details Description Features

2017 Volkswagen Golf SportWagen

4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION

13053938

2017 Volkswagen Golf SportWagen

4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
167,562KM
Excellent Condition
VIN 3vw017au4hm540447

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 167,562 KM

Vehicle Description

2017 VOLKSWAGEN GOLF Highline – 167,562 KM!
WOW! STYLISH, SPORTY & FUEL-EFFICIENT HATCHBACK WITH GERMAN ENGINEERING!
1.8L TURBO ENGINE – SMOOTH, QUICK & GREAT ON GAS!
LOADED WOLFSBURG EDITION WITH LEATHER INTERIOR, HEATED SEATS, SUNROOF & ADVANCED SAFETY FEATURES!
PERFECT DAILY DRIVER OR FIRST CAR – FUN, COMFORTABLE & RELIABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

