$CALL+ taxes & licensing
2017 Volkswagen Golf SportWagen
4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION
2017 Volkswagen Golf SportWagen
4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 167,562 KM
Vehicle Description
2017 VOLKSWAGEN GOLF Highline – 167,562 KM!
WOW! STYLISH, SPORTY & FUEL-EFFICIENT HATCHBACK WITH GERMAN ENGINEERING!
1.8L TURBO ENGINE – SMOOTH, QUICK & GREAT ON GAS!
LOADED WOLFSBURG EDITION WITH LEATHER INTERIOR, HEATED SEATS, SUNROOF & ADVANCED SAFETY FEATURES!
PERFECT DAILY DRIVER OR FIRST CAR – FUN, COMFORTABLE & RELIABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Exterior
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From DriveTown Ottawa
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
613-822-2725