Menu
Account
Sign In
<p data-start=0 data-end=359><strong data-start=0 data-end=46>2018 AUDI Q3 KOMFORT QUATTRO – 121,050 KM!</strong><br data-start=46 data-end=49 />LUXURIOUS, SPORTY & COMPACT SUV WITH AUDI’S LEGENDARY QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE SYSTEM!<br data-start=134 data-end=137 data-is-only-node= />POWERFUL 2.0L TURBO ENGINE, SMOOTH RIDE, AND PREMIUM INTERIOR WITH LEATHER SEATS, SUNROOF & ADVANCED TECHNOLOGY!<br data-start=249 data-end=252 />PERFECT BLEND OF STYLE, PERFORMANCE & COMFORT – IDEAL FOR YEAR-ROUND DRIVING!<br data-start=329 data-end=332 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=361 data-end=427><strong data-start=361 data-end=425>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=429 data-end=631 data-is-last-node= data-is-only-node=>DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!<br data-start=485 data-end=488 /><strong data-start=488 data-end=631 data-is-last-node=>TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</strong></p>

2018 Audi Q3

121,050 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2018 Audi Q3

2.0 TFSI quattro Progressiv Tiptronic

Watch This Vehicle
13054571

2018 Audi Q3

2.0 TFSI quattro Progressiv Tiptronic

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1759961609138
  2. 1759961609768
  3. 1759961610208
  4. 1759961610703
  5. 1759961611143
  6. 1759961611599
  7. 1759961612061
  8. 1759961612552
  9. 1759961613011
  10. 1759961613434
  11. 1759961613860
  12. 1759961614396
  13. 1759961614809
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
121,050KM
Excellent Condition
VIN WA1JCCFS4JR033810

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 121,050 KM

Vehicle Description

2018 AUDI Q3 KOMFORT QUATTRO – 121,050 KM!
LUXURIOUS, SPORTY & COMPACT SUV WITH AUDI’S LEGENDARY QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE SYSTEM!
POWERFUL 2.0L TURBO ENGINE, SMOOTH RIDE, AND PREMIUM INTERIOR WITH LEATHER SEATS, SUNROOF & ADVANCED TECHNOLOGY!
PERFECT BLEND OF STYLE, PERFORMANCE & COMFORT – IDEAL FOR YEAR-ROUND DRIVING!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE – BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2017 Volkswagen Golf SportWagen 4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION for sale in Ottawa, ON
2017 Volkswagen Golf SportWagen 4dr DSG 1.8 TSI Highline 4MOTION 167,562 KM $CALL + tax & lic
Used 2021 Ford Edge ST LINE AWD for sale in Ottawa, ON
2021 Ford Edge ST LINE AWD 174,275 KM $CALL + tax & lic
Used 2019 CAN AM MAVERICK MAX X3 MR TURBO RR for sale in Ottawa, ON
2019 CAN AM MAVERICK MAX X3 MR TURBO RR 1,434 KM $28,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2018 Audi Q3