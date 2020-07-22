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2018 Ford Fusion

32,828 KM

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Car Connect Inc.

613-737-6534

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2018 Ford Fusion

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SE

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2018 Ford Fusion

SE

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Car Connect Inc.

2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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32,828KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5658039
  • VIN: 3FA6P0H71JR105709

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 32,828 KM

Vehicle Description

JUST ARRIVED…  LOW KM ONE OWNER CAR...  EXTRA CLEAN NON SMOKER VEHICLE WITH CLEAN CARFAX HISTORY REPORT AND NO ACCIDENTS... THIS FUSION IS LOADED WITH FEATURES AND IT LOOKS AND DRIVES LIKE NEW...  WE ARE SELLING WITH FULL SAFETY CHECK AND INCLUDES WINTER AND SUMMER FLOOR MATS…  WINTER TIRE PACKAGE INCLUDED...  PUT THIS AT THE TOP OF YOUR LIST BECAUSE IT’S A MUST SEE...  CALL US OR COME IN TODAY 2670 STEVENAGE DR. OTTAWA.

WE CAN FINANCE THIS CAR FOR JUST $71-WKLY WITH $0 downpayment wac 

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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